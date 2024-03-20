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Путин призвал ФСБ помочь компаниям, попавшим под санкции

11:43
  • среда
  • 20 марта 2024

Президент выступил на заседании коллегии ведомства

Необходимо продолжать оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в России. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, глава государства Владимир Путин.
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Выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, президент отметил, что власти ряда государств и их спецслужбы стоят за враждебными действиями в отношении российских компаний, сообщает РИА Новости.

Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов.

Ранее Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что притеснять и обижать бизнес не позволено никому, а задача российских властей — помогать отечественным предпринимателям. Как добавил президент, работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

При этом директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев рассказал, что российский бизнес просил засекретить данные об отечественных компаниях и связанных с ними лицами ради сохранения возможности поездок в Европу в условиях рестрикций.

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