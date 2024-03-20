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Собянин: Начался прием заявок на онлайн-конкурс турмаршрутов "Покажи Москву!"

11:31
  • среда
  • 20 марта 2024

На выбор есть пять тем

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!". Он пригласил москвичей придумать новые туристические маршруты по столице.

"Начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале Russpass.Бизнес", – сообщил Собянин.

По его словам, на выбор есть пять тем, среди которых спорт, история и культура.

"Маршрут может быть любым: пешеходным или на разных средствах передвижения. Главное — его уникальность и продуманный сценарий", - отмтеил мэр.

Отмечается, что выбирать 12 победителей из каждого административного округа столицы будут жители в проекте "Активный гражданин". Еще пять креативных маршрутов определит экспертное жюри.

Информацию о конкурсе можно получить в "RUSSPASS Журнале".

Ранее стало известно, что Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма". Прошлым летом столица приняла миллион юных туристов. В планах - создать Детский совет по туризму, школьники помогут придумать оригинальные маршруты по мегаполису.

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