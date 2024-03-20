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Метеоролог рассказал, когда в Москву вернется комфортная весенняя погода

12:05
  • среда
  • 20 марта 2024

Будет тепло и без осадков

Малооблачная и сухая погода возвращается в столичный регион. Об этом в среду, 20 марта, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В интервью RT эксперт рассказал, что по ночам пока будет немного подмораживать — до минус четырех градусов, а по области возможно до минус семи. Однако днем воздух будет прогреваться до девяти-десяти градусов выше нуля.

При этом атмосферное давление во второй половине недели останется повышенным, предупредил Старков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец констатировал, что 14 марта в столичный регион пришла метеорологическая весна. По словам эксперта, это случилось неделей раньше привычных сроков.

Тем временем специалисты ожидают очередную магнитную бурю. Новая мощная вспышка на Солнце вызвала необычное явление, которое астрономы назвали "огненным каньоном". Выброс плазмы прорезал атмосферу звезды и направляется в сторону нашей планеты.

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