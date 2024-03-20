Противолодочные корабли Северного флота вышли в Баренцево море

Планируются стрельбы

Малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Брест", а также малый ракетный корабль "Рассвет" вышли в Баренцево море. Тактическая группа Северного флота проведет учебные артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе СФ.

Учения корабельной группы Кольской флотилии продлятся несколько дней. Экипажи выполнят комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Корабельная группа также отработает действия по поиску подводных лодок, развертыванию в море, отражению налета авиации. Также в тренировки включена борьба с беспилотными летательными аппаратами условного противника и безэкипажными катерами, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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