Путин провел телефонный разговор с Моди

Беседа прошла в теплом и дружеском ключе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина по телефону с уверенной победой на президентских выборах.

Глава индийского кабмина искренне пожелал благополучия и процветания российскому народу, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Моди обсудили двустороннюю и международную повестки дня, а также ряд торгово-экономических вопросов.

"Разговор прошел в теплом и дружеском ключе. Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Ранее поздравления Путину направили Азербайджан, Казахстан, Китай, Венесуэла, КНДР и ряд других стран. В США заявили, что продолжат работать с Россией, исходя из того, что Владимир Путин является президентом.

Выборы президента России проходили три дня – с 15 по 17 марта. Явка была рекордной: на участки пришли более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей). За рубежом проголосовало более 370 тысячи человек.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28%, Николай Харитонов - 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,2%, Владислав Даванков - 3,85%.

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