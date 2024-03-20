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Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области

12:17
  • среда
  • 20 марта 2024

Это подтвердили в областном правительстве

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан. Об этом в среду, 20 марта, рассказал источник в правоохранительных органах, а затем соответствующую информацию подтвердили в региональном правительстве.
Вынесены приговоры экс-главе Минпросвещения Раковой и экс-ректору Шанинки Зуеву

Как уточняет ТАСС, о задержании Архипова рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Причина задержания министра не раскрывается, какие-либо подробности пока неизвестны.

Согласно информации на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Денис Архипов работает в ведомстве с 2014 года. Его руководителем он стал в сентябре 2018 года по распоряжению главы региона Андрея Травникова. Этому предшествовало обучение Архипова в РАНХиГС.

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