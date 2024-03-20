Таких боеприпасов катастрофически не хватает ВСУ

Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, "украинские оборонные компании также стремятся удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО".

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, однако запустить собственное производство Украина не в состоянии по целому ряду причин. Среди них американская газета называет и отсутствие адекватного финансирования, и нехватку необходимого для производства пороха.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку и "некоторые деревни" из-за нехватки снарядов. Политик не уточнил, какие еще населенные пункты перешли под контроль Вооруженных сил России.

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец, жалуясь на трагическую нехватку личного состава, также признал дефицит боеприпасов, оружия и снарядов.

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