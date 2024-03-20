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Тринадцать реактивных снарядов сбила ПВО над Белгородской областью

12:34
  • среда
  • 20 марта 2024

Осколки вражеских ракет находят жители по всему Белгороду

Белгородская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Противник на сей раз атаковал регион ракетами реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire производства Чехии.

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Как сообщили в Минобороны, враг пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации около 11:30 мск. Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе тринадцать реактивных снарядов.

В свою очередь, Telegram-канал Readovka сообщает о гибели одного человека в результате обстрела – мужчина погиб в собственной машине. По данным канала, местные жители по всему городу находят обломки от сбитых ракет.

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