Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

До конца года планируется завершить строительство всех объектов развязки

В среду после реконструкции открылась новая развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Новая дорога ощутимо повысит пропускную способность юго-восточного участка Московской кольцевой автодороги, а ещё будет обеспечен комфортный выезд на кольцевую с Южной рокады.

Многотонные машины по традиции первыми тестируют покрытие и открывают движение по самым длинным эстакадам новой развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Новое многоуровневое сооружение ощутимо разгрузит и ускорит основные магистрали на юго-востоке столицы, а жители трех московских районов - Капотни, Люблино и Марьино и двух подмосковных городов Дзержинский и Котельники - смогут быстрее добираться до дома.

Большинство объектов развязки уже закончены. Всего проект предполагает почти 16 километров дорог, включая 8 новых искусственных сооружений. Строители работали круглосуточно и в сложных условиях.

"Основная сложность данной развязки, что приходилось работать под движением. График здесь достаточно плотный - здесь и МКАД, и два крупных торговых центра. Производили работы без перекрытия движения", - рассказал Даниил Шушаков, заместитель генерального директора компании-генподрядчика.

Новая развязка - еще один элемент пазла в развитии удобного транспортного каркаса Москвы. Здесь машины с Южной рокады выходят на МКАД и с этих двух крупнейших магистралей - на Новоегорьевское шоссе. Ход строительства этого участка лично контролировал мэр Москвы Сергей Собянин и несколько раз выезжал на место. Масштабную реконструкцию удалось закончить на три месяца раньше установленного срока.

"Закончили очень крупный объект - развязку Верхних Полей и МКАДа. Все основные сооружения искусственные, их восемь штук. Это эстакады, путепроводы - построены. Это, конечно, значительно улучшит движение на юго-востоке МКАДа - на одном из самых загруженных участков. Ну и население близлежащих районов Подмосковья и Москвы - это более 600 000 человек - тоже почувствуют улучшение транспортного движения на этом участке", - сообщил Собянин.

Таким образом завершается мегапроект - комплексная реконструкция всех развязок на МКАД. Устаревшие "клеверы" превращаются в современные транспортные узлы. В результате реконструкции пропускная способность развязки на пересечении с улицей Верхние Поля вырастет в полтора раза. Кроме того, новая система делает движение более понятным. Разгружаются местные улицы и проезды, движение станет более безопасным и станет удобнее пользоваться общественным транспортом. А для пешеходов появятся дополнительные переходы.

До конца года планируется завершить строительство всех объектов развязки - еще двух съездов и путепровода.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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