Уровень снежного покрова в этом году оказался высоким

Москва и область готовятся к весеннему половодью. В столице на набережных устанавливаются водоналивные барьеры, от мусора и ила чистят русла малых рек и ручьев. В Подмосковье уровень воды на многих водоёмах еще даже не начал расти, но все может измениться в любой момент.

На снегоходе вдоль Истринского водохранилища - именно так сотрудники Мосводоканала добираются до места. Чтобы понять, насколько будет полноводна эта весна, специалисты в буквальном смысле измеряют снег по линейке.

"У нас есть постоянные маршруты в лесу и в поле. В поле наш маршрут составляет примерно 1,5 тысячи метров. В лесу 500 метров. Измеряется высота снежного покрова при помощи снегомерной рейки и плотность снежного покрова при помощи весового снегомера", - сообщила Анастасия Носкова, инженер-гидролог.

Все полученные данные вносятся в журнал, а после их просчитывают. В период зимы инженеры-гидрологи совершают такие поездки раз в 10 дней, весной вдвое чаще. Из-за большого количества выпавших осадков и редких оттепелей в январе и феврале уровень снежного покрова в этом году оказался высоким. А с приходом теплых весенних дней снег начал стремительно таять.

"На настоящий момент мероприятия проведены, емкости водохранилища подготовлены, весь объем талой воды, который по расчетам нами получен, мы готовы принять в Истринское водохранилище", - пояснил Юрий Гусев, начальник Истринского гидротехнического узла.

Все, что скопилось за зиму, частями сбрасывают и ждут весеннего таяния. Еще одна задача - это контроль качества воды. Чтобы взять необходимые пробы, специалисты сверлят лунку.

"Мы берем воду с разной глубины для получения более объективной картины качества воды. Сейчас в весенний период по акватории водохранилища одна точка, остальные 14 точек по притокам и по основному водотоку реки Истра. Мы берём воду в этих точках ежедневно два раза в день", - сообщил Сергей Присеко, специалист по мониторингу зон санитарной охраны.

Путем анализа в лаборатории определяются химические и бактериологические показатели. А далее вода проходит дополнительную очистку. Такой подход позволяет не только выявить, но и исключить вещества-загрязнители, которые могут попасть в водохранилища вместе с талым снегом.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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