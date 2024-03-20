В Подмосковье загорелась строящаяся многоэтажка

Инцидент произошел в деревне Сапроново

В Подмосковье в среду несколько часов тушили строящуюся многоэтажку. Черные клубы дыма можно было видеть далеко от места происшествия.

Всё произошло в деревне Сапроново, это недалеко от города Видное. В здании загорелся утеплитель на последнем 20 этаже. Пламя охватило площадь в 50 квадратных метров.

Очевидцы сообщают о громких хлопках. Рабочих эвакуировали, по некоторым данным, один человек пострадал, у него ожоги. На эту минуту открытое горение потушено. Спасатели проливают конструкции.

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