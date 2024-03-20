В магазине в центре Москвы сотрудник подменял телефоны на сахар

Подозреваемый задержан

Сахар вместо телефонов. Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в присвоении дорогих телефонов.

В магазине электроники на Петровке сотрудники обнаружили две вскрытые коробки от смартфонов. Но вместо гаджетов там лежали пачки сахара. После расследования, выяснилось, что таким образом подменяли телефоны. Ущерб составил более 780 тысяч рублей.

Виноват во всём оказался стажёр. На что надеялся злоумышленник - непонятно, ведь устраиваясь на работу, он подписал договор о материальной ответственности, к тому же в офисе была камера наблюдения.

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