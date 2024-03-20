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Столичные археологи нашли в Хамовниках почти 400 старинных предметов

15:08
  • среда
  • 20 марта 2024

Среди находок - церковная утварь, кресты

Кокарда, башмак и редчайшие монеты! Почти 400 предметов 18-19-го веков обнаружили археологи во время работ на улице Усачёва.

Детские игрушки, украшения, изысканная посуда, пузырьки, курительные трубки, монеты - всё это веками скрывалось под землёй. Среди находок - щипцы из набора сладостей кондитерской "Трамбле". Кожаный башмак конца 19 века с причудливым каблуком. Церковная утварь, кресты. От грунта очищена и кокарда железнодорожника. А ещё россыпь редчайших монет.

"Эти находки очень популярны среди мальчиков. Но вот фигурка путника, который сгибается под сильным ветром, с посохом, очень необычна. И очень интересна, чтобы понять, что традиция путешествии, преодоление каких-то стихийных неприятностей тоже была интересна детям", - рассказал Леонид Кондрашев, первый заместитель Департамента культурного наследия города Москвы.

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