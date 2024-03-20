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В Третьяковке открылась выставка Николая Ульянова

15:12
  • среда
  • 20 марта 2024

Любимый ученик Серова начинал как портретист

В среду в Третьяковке открылась выставка Николая Ульянова - художника неординарного, но незаслуженно забытого. Ученик Серова и Коровина, он не остановился на импрессионизме и блестяще работал в разных стилях. Долгое время работы мастера редко покидали запасники. Теперь же полотна, наполненные ярким колоритом и тонким психологизмом, можно наконец увидеть во всём многообразии.

Николай Ульянов - знакомый незнакомец. Художник, работы которого известны всем. А вот имя незаслуженно забыто. И пушкинский портрет, и картину "Пушкин с Гончаровой на балу" многие знают еще со школьных лет.

"Сейчас мы иначе, может быть, воспринимаем образ жены Пушкина. Тогда ряд пушкинистов - не только они, но и Марина Цветаева - относились отрицательно к Наталье Николаевне, как к такой холодной светской даме, которая стала одной из причин гибели Пушкина", - рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе.

А за этот тоже известнейший хрестоматийный портрет Константина Станиславского художник в свое время получил Сталинскую премию. Со Станиславским они, кстати, были хорошо знакомы, Ульянов работал в МХТ, создавал декорации и костюмы к ряду спектаклей. И в 1938 году, наконец, получил разрешение у Станиславского написать его портрет.

"И он с натуры работал - было несколько сеансов - было это летом, где-то июль месяц, он работал, потом Станиславский почувствовал себя плохо, уехал в санаторий и в августе его не стало", - рассказала Людмила Правоверова, куратор выставки, главный специалист редакционно-издательского отдела Третьяковской галереи.

Николай Ульянов - любимый ученик Серова и великолепный рисовальщик - и начинал как портретист. Художник-загадка. В его портреты вглядываться стоит пристально и внимательно. Где еще увидишь такого Всеволода Мейерхольда? Два портрета - и как будто два разных человека. Или Вячеслав Иванов, за плечом которого вдруг возникает посмертная маска Пушкина. Так Ульянов отмечает значимость Иванова для круга поэтов-символистов. Есть на выставке и несколько портретов жены Ульянова - тоже художницы Анны Глаголевой. И вся история их жизни - история о любви и верности.

"Ульянов преданно пронёс на протяжении всей жизни любовь к ней, несмотря на то, что она тяжело заболела в какой-то момент, и когда они уезжали в эвакуацию, то у Анны Семеновны был паралич тела наполовину", - рассказала Надежда Мусянкова, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX-начала XX века Третьяковской галереи.

Ульянов - художник-экспериментатор. Он никогда не придерживался только одного определенного жанра или стиля. Еще во время учёбы в Училище живописи ваяния и зодчества получил серебряную медаль - за Чистые пруды.

Потом Ульянов постоянно пробовал себя - реализм, символизм, кубизм, супрематизм. И в этом смысле он удивительный универсальный художник, интересный для поклонников самых разных жанров.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
Выставка Николая Ульянова
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