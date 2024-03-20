Путин: Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием

Планы очень масштабные, заявил президент

По каждому из приоритетных направлений развития России нужно сделать еще многое. Об этом в среду, 20 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на президентских выборах.

Комментируя дальнейшие планы работы, Владимир Путин подчеркнул, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием — положения послания масштабные, но они все просчитаны, сообщает РИА Новости.

14 марта Владимир Путин подчеркнул на совещании с членами кабмина, что планы вполне реализуемы, а также призвал немедленно приступить к реализации задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. По словам российского лидера, в этой работе абсолютно недопустим какой-либо узковедомственный подход.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что "послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться".

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