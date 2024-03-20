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Совфед одобрил закон, освобождающий контрактников СВО от уголовного наказания

13:07
  • среда
  • 20 марта 2024

Есть те, на кого эта мера не распространяется

Совет Федерации единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами (ВС) России.

При заключении контракта с ВС России дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания будет изменен на условный срок. Чтобы освободиться от уголовной ответственности и погасить судимость, необходимо получить государственную награду в период службы либо уволиться по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации.

Документ не распространяется на тех, кто совершил ряд тяжелых преступлений, а именно - против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, конституционного строя, а также был осужден за терроризм.

Контроль за поведением осужденных контрактников будет осуществлять командование воинских частей. Если человек опять совершит преступление, то ему назначат наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, уточняет РИА Новости.

Закон был принят Госдумой 19 марта. 

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