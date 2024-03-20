ФСБ задержала командира боевой террористической группы в Москве

Возбуждено уголовное дело

В столице задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом в среду, 20 марта, рассказали в региональном главке Федеральной службы безопасности.

Мужчина в 2014 году прошел подготовку в Сирию и стал членом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГ. Затем он в составе различных вооруженных формирований участвовал в боевых действиях, а в 2017 году был назначен командиром (амиром) группы из 11-12 человек.

Ведется расследование дела об участии в деятельности террористической организации, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы предотвратили вооруженное нападение на прихожан одной из московских синагог, которое планировали члены ИГ. Ячейка террористической организации функционировала в Калужской области. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

В феврале сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 49 человек в 22 регионах страны, которые осуществляли сбор средств для боевиков в Сирии запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

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