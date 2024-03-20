Путин подвел итоги президентских выборов

Президент поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Владимир Путин поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Глава государства оценил итоги президентских выборов во время встречи с доверенными лицами.

Путин напомнил, что встреча с доверенными лицами была 31 января – в начале предвыборной кампании. А сейчас уже известны результаты голосования – и все собравшиеся должны еще раз высказать слова благодарности, отметил российский лидер. Трансляция доступна на Telegram-канале Кремля.

Президентские выборы в России впервые проводились три дня - с 15 по 17 марта. По итогам обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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