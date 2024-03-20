Путин выразил восхищение жителями Белгородской области

И других приграничных районов

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество.

Власти сделают все возможное, чтобы поддержать жителей и защитить их от атак врага, заявил он на встрече с доверенными лицами.

"Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область более тысячи раз. Погибли 11 человек, пострадали 84. Повреждения получили около 170 квартир, 500 домов и 670 автомобилей.

Школьников Белгородской области отправили на досрочные каникулы. Около девяти тысяч белгородских детей вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны Украины.

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