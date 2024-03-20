ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил восхищение жителями Белгородской области

13:44
  • среда
  • 20 марта 2024

И других приграничных районов

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество.

Власти сделают все возможное, чтобы поддержать жителей и защитить их от атак врага, заявил он на встрече с доверенными лицами.

"Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область более тысячи раз. Погибли 11 человек, пострадали 84. Повреждения получили около 170 квартир, 500 домов и 670 автомобилей.

Школьников Белгородской области отправили на досрочные каникулы. Около девяти тысяч белгородских детей вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.