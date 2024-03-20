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Песков оценил вероятность неправильного перевода слов Макрона об отправке войск

14:09
  • среда
  • 20 марта 2024

Москва следит за ситуацией

Президент Франции Эммануэль Макрон последователен в тезисе о вводе французских военных на Украину.
Кулеба объяснил, что Макрон подразумевал под отправкой войск на Украину

Об этом в среду, 20 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва продолжает внимательно следить за ситуацией.

"Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. Вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости). 

В свою очередь в Киеве заявили, что речь идет об отправке военных для обучения украинских солдат.  

Ранее Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, у Парижа "нет лимитов и красных линий".

Внутри самой Франции слова Макрона назвали легкомысленными, объясняя их  "бегством президента от внутриполитических проблем".

Речь Макрона также подверглась критике со стороны коллег по НАТО, особенно Германии. Канцлер ФРГ подчеркнул, что отправлять военных альянса на Украину никто не собирается.

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