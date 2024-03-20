Песков: Показатель чистоты выборов президента - на высшем уровне

Эти параметры абсолютно беспрецедентны

Показатель чистоты прошедших в России президентских выборов находится на высшем уровне. Это подтверждается исследованиями специалистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил об анализе, который представил накануне гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. ВЦИОМ на основании объективных данных обосновывает чистоту прошедшего голосования.

Представитель Кремля подчеркнул: тот факт, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, оспорить невозможно оспорить. По словам Пескова, это лишний раз подчеркивает беспрецедентность, значимость и уникальность той победы, которую одержал президент Путин, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"