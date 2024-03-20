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Песков: Показатель чистоты выборов президента - на высшем уровне

13:31
  • среда
  • 20 марта 2024

Эти параметры абсолютно беспрецедентны

Показатель чистоты прошедших в России президентских выборов находится на высшем уровне. Это подтверждается исследованиями специалистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Песков напомнил об анализе, который представил накануне гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. ВЦИОМ на основании объективных данных обосновывает чистоту прошедшего голосования.

Представитель Кремля подчеркнул: тот факт, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, оспорить невозможно оспорить. По словам Пескова, это лишний раз подчеркивает беспрецедентность, значимость и уникальность той победы, которую одержал президент Путин, передает ТАСС.

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