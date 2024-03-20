Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс. компаний

Статус технопарка позволяет получать налоговые льготы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как город поддерживает резидентов технопарков. Порядка 2300 компаний работают в 48 технопарках.

"Статус технопарка позволяет получать налоговые льготы, снизить ставку арендной платы за землю. Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием. Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования", – сообщил мэр.

Также отмечается, что власти столицы утвердили якорного резидента технопарка "Ньютон Плаза".

"Предприятие специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации закупочных процедур. Новый статус дает право на снижение ставки налога на прибыль до 13,5%", – пояснил Собянин.

Ранее сообщалось, что более 200 миллионов рублей налоговых льгот получают технопарки Москвы в год. В них работают компании из самых разных сфер экономики.

Резиденты технопарков могут претендовать на гранты на оснащение оборудованием, а для управляющих компаний предусмотрена возможность получения субсидий.

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