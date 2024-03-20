Песков объяснил, что ждет ЕС за попытки использовать российские активы

В Европе хотят пустить их на военную помощь для Украины

Россия ответит многолетними судебными преследованиями на попытки Евросоюза использовать ее замороженные активы. Такое заявление сделал в среду, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что прозвучавшее в ЕС предложение использовать доходы от замороженных российских активов — еще один шаг к разрушению европейского права, сообщает ТАСС.

Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен. Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.

Ранее заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что единственный фактор, который удерживает Запад от конфискации российских активов, это боязнь собственного банкротства — именно поэтому, по словам парламентария, "в рыночной экономике не воруют".

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что в случае присвоения Западом российских активов будет жестким "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"