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Кремль оценил новые условия МОК для российских спортсменов

14:00
  • среда
  • 20 марта 2024

Комитет объяснил, на каких условиях их допустят к ОИ-2024

Россия обратила внимание на заявления представителей Международного олимпийского комитета относительно условий допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024. Такое заявление сделал в среду, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как напомнил спикер Кремля, от спортсменов не будут требовать подписания бумаги об осуждении специальной военной операции России на Украине — "это, скорее, позитивная информация".

При этом Россия негативно воспринимает решение Международного олимпийского комитета о запрете участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и о незачете их медалей, тем более что "это абсолютно не красит МОК", подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Мы продолжим наблюдать за ситуацией, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила призывы Международного олимпийского комитета отказаться от участия в Играх дружбы. Чиновница заявила, что МОК продемонстрировал хамство и безысходность, на которую обрек себя своими же стараниями, когда поддался русофобии.

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