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Захарова раскрыла желание НАТО открыть второй фронт против России

13:47
  • среда
  • 20 марта 2024

Альянс пытается это сделать в Закавказье

НАТО предпринимает очередную попытку втянуть республики Южного Кавказа в зону евроатлантического влияния. Этому посвящен визит в регион генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что Западу не дает покоя сам факт взаимодействия этих государств друг с другом. Еще больше, по словам Захаровой, их не устраивает сам факт общения этих стран с Россией.

НАТО не оставляет попыток испортить отношения этих стран между собой и с Россией. У Североатлантического альянса есть задача максимум - открыть в Закавказье второй фронт против России и подпалить заново весь регион, заключила Захарова.

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