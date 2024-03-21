Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Солнце получает поддержку от влиятельного Плутона

Овны

День творчества, занятий с детьми, написания писем и сообщений. Также сегодня вы можете рассчитывать на удачную стрижку, покупку одежды или косметики.

Тельцы

Остерегайтесь соблазна сделать сегодня что-то противозаконное или неэтичное. Черная Луна будет внушать вам, что это нестрашно, но законы кармы никто не отменял!

Близнецы

Солнышко пригревает, весна идет, и ваши мысли витают где-то далеко от учебы и работы. А зря! Именно сейчас может произойти что-то интересное в этой сфере.

Раки

Перспективный день для тех, кто работает в полиции. Ваши позиции усилятся: это будет повышение по службе или новые почетные обязанности.

Львы

На пике силы: ваша главная планета Солнце получает поддержку от влиятельного Плутона. Эта энергия поможет вам убеждать сплетников и заново поверить в себя.

Девы

Закатывайте рукава и беритесь за все, что предлагает в данный момент жизнь. У вас период интенсивной закладки фундамента будущего благосостояния!

Весы

Одиноким представителям знака приготовиться: сегодня вы можете встретить свою судьбу! Те, у кого есть партнер, могут стать родителями или существенно укрепить свои отношения.

Скорпионы

Вы будете чувствовать себя на равных даже с сильными мира сего. Почему бы и нет, вы действительно многому научились и многого достигли за последнее время.

Стрельцы

Пора определиться со своими планами на лето - где вы планируете его провести и как? Звезды помогут вам выбрать самый лучший тур и найти дешевые билеты.

Козероги

Такой день как сегодня, год кормит! Будьте открыты для предложений, так как финансовые потоки где-то рядом с вами – стоит только выстроить к ним верный маршрут.

Водолеи

Очень ресурсный день для представителей этого знака: ваш Плутон в хорошем аспекте с Солнцем. Внимательно относитесь ко всем предложениям, среди них точно есть перспективные.

Рыбы

Если вы зарабатываете деньги в интернете, сегодня легко можете поставить личный финансовый рекорд. Если же только мечтаете о таком виде деятельности, идите учиться!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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