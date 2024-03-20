В Красном Кресте назвали неожиданную причину пропажи людей в зоне СВО

Это связано с распространением смартфонов

Многие люди, считающиеся без вести пропавшими в зоне специальной военной операции на Украине, живы. Они просто не помнят номера телефонов своих близких и не могут сообщить о себе, заявила представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.

Представитель МККК отметила, что эта проблема и для комитета стала неожиданностью. Дело в том, что в результате широкой распространенности смартфонов люди отвыкли запоминать телефонные номера близких, рассчитывая на память устройств. Оставшись без гаджета, люди лишаются возможности связаться с родными.

По словам Кушлейко, которые приводит РИА Новости, с этой проблемой сотрудники Красного Креста столкнулись, в частности, при посещении военнопленных: они имеют право передать сообщение своим близким, но не знают на память номера телефонов. Приходилось искать их родственников по соцсетям – что намного сложнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"