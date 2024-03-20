Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года

Министр провел заседание коллегии Минобороны

Военные потери украинской армии с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек. Об этом в среду, 20 марта, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны Шойгу отметил, что совокупные потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения.

Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года, цитирует министра РИА Новости.

При этом Шойгу рассказал, что российские подразделения в зоне СВО выдавливают противника c занимаемых позиций, не дают ему закрепиться на новых рубежах. На этом фоне в подразделениях украинской армии участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.

Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что Украине "не хватает более 10 миллионов человек", а потому "потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч".

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что боевики ВСУ бежали с позиций под Авдеевкой, бросая тела погибших сослуживцев. Особенно ожесточенные бои велись у населенных пунктов Тоненькое и Орловка.

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