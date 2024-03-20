Более 9 тысяч человек примут участие в Параде Победы 9 мая

Среди них будут и бойцы СВО

Военные парады 9 мая 2024 года пройдут в 28 городах России, в том числе в Москве. Об этом в среду, 20 марта, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал армии уточнил, что более 9 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил будут задействованы в Параде Победы на Красной площади, сообщает РИА Новости.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин рассказал, что зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году. Приглашения от имени президента России отправят лидерам иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что примерно 38 тысяч москвичей получат выплаты к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"