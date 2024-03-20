ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу сообщил о создании двух новых армий

14:34
  • среда
  • 20 марта 2024

Глава Минобороны рассказал о развитии ВС России

Две общевойсковые армии и тридцать соединений появятся до конца 2024 года в Вооруженных Силах России. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.

Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования

Министр отметил, что развитие ВС России и повышение их боевых возможностей продолжается в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего. Сформированы Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, созданы армейский корпус и мотострелковая дивизия.

Шойгу подчеркнул, что совершенствование боевого и численного состава российской армии продолжится, соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны. В частности, будут созданы две общевойсковые армии, а также четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Армия
Армия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.