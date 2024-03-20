Шойгу сообщил о создании двух новых армий

Глава Минобороны рассказал о развитии ВС России

Две общевойсковые армии и тридцать соединений появятся до конца 2024 года в Вооруженных Силах России. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что развитие ВС России и повышение их боевых возможностей продолжается в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего. Сформированы Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, созданы армейский корпус и мотострелковая дивизия.

Шойгу подчеркнул, что совершенствование боевого и численного состава российской армии продолжится, соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны. В частности, будут созданы две общевойсковые армии, а также четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

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