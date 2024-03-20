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"У нас свои планы": Путин объяснил, что ждет Украину за удары по мирным городам

15:04
  • среда
  • 20 марта 2024

ВСУ не оставляют попыток атаковать российские приграничные территории

Россия может ответить противнику на удары по гражданскому населению и мирным объектам тем же. Такое предупреждение сделал в среду, 20 марта, российский лидер Владимир Путин.

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Глава государства прокомментировал атаки ВСУ на Белгородскую область на встрече с доверенными лицами в Кремля, сообщает "Российская газета".

Конечно, мы можем ответить тем же. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили.

Ранее Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов России за мужество. Он заверил, что российские власти сделают все возможное, чтобы поддержать жителей и защитить их от атак врага.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности президент подчеркивал, что в условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно укреплять государственные рубежи. При этом вражеские группировки, которые планировали устроить на границе настоящий террористический рейд, "были встречены достойно".

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