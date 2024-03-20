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Появились подробности о последнем дне Василия Уткина

15:16
  • среда
  • 20 марта 2024

Спортивный журналист умер 19 марта

Теле- и радиоведущий Василий Уткин днем 19 марта сам вызвал скорую помощь — спортивному журналисту стало плохо. Медики сочли, что необходима госпитализация.
Умер журналист Василий Уткин

Как пишет Telegram-канал Mash, Уткин весил уже 240 килограммов, его преследовала сильнейшая одышка. 19 марта он жаловался на сбившееся дыхание и пересыхание во рту.

Прибывшие сотрудники скорой помощи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, в больницу Уткина привезли в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Усугубило состояние пациента высокое давление — гипертония, а также морбидное ожирение.

В 17:05 у Василия Уткина первый раз остановилось сердце, но реанимационные мероприятия увенчались успехом. Повторная остановка 30 минут спустя оказалась фатальной.

Память комментатора и спортивного журналиста почтят перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии 21 марта. На больших экранах продемонстрируют видеоролик с самыми яркими комментариями Уткина, рассказали в Российском футбольном союзе.

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Василий Уткин
Василий Уткин
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