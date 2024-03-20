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МИД обозначил цели для военного ответа России на действия Запада

14:56
  • среда
  • 20 марта 2024

Это, в частности, спутники-шпионы

Спутники-шпионы, которые разрабатывает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, могут стать целью военного ответа России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила во время брифинга, что российская сторона вынесла этот вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

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Захарова подчеркнула: использовать космические системы против геополитических оппонентов недопустимо. Если же это правило нарушается, то такие системы становятся целью для ответных мер - в том числе военного характера, заключила дипломат.

О засекреченном контракте SpaceX с разведывательными службами США стало известно на днях. Агентства сообщали, что речь идет о создании сети из сотен спутников-шпионов. Этот проект должен увеличить способности американской армии по оперативному обнаружению целей почти в любой точке мира. Также сеть будет использоваться для выполнения разведывательных и военных операций.

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