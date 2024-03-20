Полезно знать: нацпроект "Жилье и городская среда"

За время реализации нацпроекта преобразились свыше 65 тысяч общественных территорий

Кавказские горы помнят многое. Сейчас - впитывают радость детей из самого древнего города России. В Дербенте - праздник. Здесь встречают дорогих гостей.

Обычные туристы со всех концов света здесь чувствуют себя, как вип-персоны. Известный на весь Дагестан своей щедростью и добротой Октай угощает ароматным чаем и не устает восхищаться. И тем, что живет на территории легендарной крепости Нарын-Кала. И тем, как преобразились древние улочки - магалы. Впервые за тысячи лет здесь стало комфортно, светло, удобно. И самим жить в радость, и туристический поток вырос многократно.

Красавица Катиба, словно сошедшая с древней фрески, работает в Дербентском музее-заповеднике экскурсоводом уже 10 лет. Говорит - перемены, связанные с национальным проектом "Жилье и городская среда", касаются здесь практически каждого - и своих, и гостей.

"Обустраиваются улицы, дороги, старые дома. Это ведь тоже, чтобы было удобно и комфортно нашим туристам. И наше дагестанское гостеприимство тоже берет верх всегда", - отметила она.

Это гостеприимство чувствуется и на берегу Каспийского моря на обновленной просторной набережной, и в коридорах долгожданной ультрасовременной школы. На изящном мосту у самого большого в стране мультимедийного фонтана. И на новой пешеходной улице. Сложно поверить, но совсем недавно здесь проходила старая разбитая дорога. А теперь сверкают витринами уютные кафе и сувенирные магазины. Здесь назначают свидания и отмечают памятные даты, делая селфи на фоне очень доброго названия "Улица счастливых людей".

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" российские города не просто преображаются - они начинают новую жизнь. С появлением парков, скверов, школ и спортивных площадок растет экономика, появляются новые рабочие места. Причем жители сами голосуют за то, что им нужно улучшить в первую очередь.

"Онлайн-голосование показывает свои очень положительные результаты. Самое главное, что люди видят, что они получают то, за что голосуют", - указал Алексей Ересько, замминистра строительства и ЖКХ.

Обрести государственную поддержку может каждый. Чтобы в итоге все мы жили в стране красивых городов.

Простор и спокойствие. Именно так воспринимают жители одного из древнейших городов Подмосковья свою родину - Каширу. Да, город маленький. Но такой уютный! Хранящий множество замечательных историй со времен Оптинских старцев, связанных со знаменитым Никитским монастырем, с широкой Окой и очень общительными жителями.

Сейчас главная тема обсуждений - мощное обновление Каширы. Наконец-то преобразились центральные улицы, появились новые парки и скверы. Открывали новое пространство ярко, всем городом. На улицы вышли взрослые и дети, спортсмены и музыканты, учителя и предприниматели. Повод для радости был двойной. Ведь все эти люди сами принимают решение: что именно и каким образом преобразить в любимом городе в первую очередь. Активно голосуют за объекты благоустройства вот уже на протяжении пяти лет. Как и жители других городов.

В 2023 году в голосовании за благоустройство в российских городах по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" приняли участие 14 миллионов 200 тысяч человек. Всего же за время реализации этой инициативы – около 40 миллионов.

"Главная цель у нас - к 2030 году улучшить качество городской среды в полтора раза. Вот как раз федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" - это один из основных инструментов, который позволяет сделать города светлее. Это один из показателей, который входит в индекс качества городской среды. Безопаснее, чище. И действительно комфортнее. Это самое важное, что реализуется в рамках этого проекта", - добавил Ересько.

Победа Каширы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений дала потрясающий результат - 12 обновленных территорий, включая пешеходные улицы, парки, скверы и центральную часть города. Архитекторы оказались не чужими, а своими, родными. Пусть не по месту прописки, но по духу - точно. Для юной москвички Оксаны Цепковой этот проект стал не только первым в карьере. Но еще и счастливым. Именно после преображения крошечной Каширы она выбрала свой путь в профессии - преображение малых городов.

"Ты понимаешь, какой вклад ты вносишь в развитие города. И не только это заметно здесь и сейчас, но это же передается через поколения. Дети, которые вырастают в приятной среде, начинают ценить это", - говорит Оксана.

Ей с дружной и сплоченной командой удалось не только создать новые точки притяжения, но и спасти водонапорную башню. Она практически погибала! По причине хаотичного движения автомобилей, мусора и запущенности территории. Благодаря совместным действиям местных жителей и архитекторов башня обрела новую жизнь. Рядом с ней появилась просторная прогулочная зона и регулируемый перекресток. А внутри царит аромат свежеиспеченного хлеба, вкусного кофе и булочек с корицей. Плюс новые рабочие места.

"Когда мы начинали работу над проектом, не особо верилось в то, что сейчас эта башня будет работать. И это хороший пример того, что благоустройство поспособствовало развитию малого бизнеса. Например, сейчас в водонапорной башне сделали хлебную лавку, и люди могут прийти и купить себе булочку", - добавила Оксана.

От обновленной башни жители Каширы сразу ведут гостей на свою любимую набережную. Рассказывают, что здесь веками колосилась трава, были заброшенные склоны и просто жуткие условия. Зато сейчас набережная - это предмет восхищения и даже зависти соседей из ближайших городов. А придумал всю эту красоту Дмитрий Юрченко. Несмотря на свою молодость, он - архитектор с большим опытом. Проектировал множество серьезных объектов, в том числе в олимпийском Сочи. Набережная Каширы для него - не менее важна.

Проектировщики и архитекторы прислушивались к каждому мнению. Советовались с геологами, историками, студентами, спасателями. Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" Кашира обрела не только прекрасную набережную, стильные помещения для кафе и проката, но еще и великолепную детскую площадку с зоной для воркаута. Каждый сантиметр благоустроенной набережной теперь - абсолютно безопасен днем и ночью. Благодаря особой системе.

"Безопасный регион" - это система видеонаблюдения, система оповещения, которая устанавливается на каждых общественных территориях, вновь благоустраиваемых, реализуемых. Это установка системы видеонаблюдения, подключение к центральному пункту. Вот у нас, допустим, на территории набережной в городе Кашира установлено порядка 35 камер, которые охватывают каждый кусочек, каждый клочок этой набережной, каждую территорию. Это и наблюдение за объектом, это и статистические данные. То есть мы можем посчитать количество посещений данного объекта. В том числе это помощь органам правопорядка", - объяснил Юрченко.

В Кузбассе зима суровая, но жителей это не пугает. В Салаире - минус 30 на улице. Но в залах знаменитого местного ДК - по-настоящему жарко. От эмоций детей. Каждый зал занят ежеминутно. После того, как Дворец культуры восстановили во всей его красе, дети попросту отказываются уходить домой. В таких интерьерах дети облагораживаются, можно сказать, в режиме реального времени. Старшее поколение за внуками, конечно, приглядывает. Но у бабушек с дедушками здесь есть и своя программа занятий и выступлений.

Лидия Павловна свой родной Салаир любит всей душой. Здесь - училась, работала, вышла замуж, теперь воспитывает внуков с правнуками. И поет. Она отлично помнит, какая разруха здесь царила в 1990-х, когда горно-обогатительный комбинат был на грани банкротства. И как благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" все вмиг преобразилось.

ДК, памятник архитектуры регионального значения в стиле неоклассицизм, и парк имени Попова в Салаире - две части единого комплекса. Их так и строили в середине прошлого века. А их новое рождение пришлось на век 21-й благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России по программе нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Мы постарались сделать так, чтобы всем было интересно. Это и современная детская площадка, это и - за Дворцом культуры - спортивная площадка, площадка-воркаут, волейбольная площадка. Это все наша гордость. И здесь всегда собирается очень много ребят", - рассказала Мария Лауб, директор Дворца кульутры в Салаире.

После реконструкции парк стал по-настоящему уникальным. Продуман он вплоть до пляжных мелочей. И это в городе с населением меньше десяти тысяч человек. Архитекторы уверены: местные жители благодаря нацпроекту даже характер свой изменили. Берегут, как зеницу ока, то, за что сами голосовали.

"Эта программа очень хорошо помогает. И она переформатирует города. Такой объект построить в городе Салаир - это просто событие. Соответственно, для всех городов это правильный путь. И всем городам нужно участвовать и участвовать. И каждый год подавать заявки", - указал Константин Гежа, генеральный директор ООО "Архитектурная компания".

Останавливаться жители Кузбасса не собираются. Можно сказать, вошли во вкус.

"В 2023 году в этом голосовании приняло участие около 300000 жителей. По итогам голосования были определены 54 объекта, которые набрали наибольшее количество голосов. И эти объекты благоустроят уже в этом году", - сообщил Максим Фролов, начальник отдела по работе со СМИ Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Преображенный Салаир уже называют жемчужиной Кузбасса. Это в Москве все туристы ищут знаменитую скульптуру девушки с веслом. А в местном парке есть еще волейболистка, марафонец, футболист плюс девочка с голубем. Все теперь отлиты в бронзе. Счастливы и восхищенные туристы, которых с каждым днем все больше, и местные жители. Для них реализация национального проекта "Жилье и городская среда" стала настоящим подарком.

Во Дворце культуры заменили системы отопления и водоснабжения, вентиляцию и электрику, установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Плюс - капитально отремонтировали кровлю и обновили редчайшие образцы росписи в стиле так называемой "пролетарской классики".

"Буквально пять лет назад мы и мечтать не могли, что у Салаира появится второе дыхание. И сегодня, когда пятилетку мы прожили, видим ДК, видим бульвар, Салаирский Плёс, отреставрированные дороги. И мы понимаем, что здесь точно - самое лучшее место", - говорит житель.

Такие же эмоции испытывают люди по всей стране. За время реализации национального проекта "Жилье и городская среда" преобразились свыше 65 тысяч общественных территорий. Реализовано 694 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего отобрано 1027 объектов, в том числе 82 среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Это помогло преобразить более 600 муниципальных образований в 81 субъекте России.

"Федеральный проект функционирует уже с 2019 года, и ежегодно нам удается создавать благоустроенных пространств и дворовых пространств порядка в общей сложности 10000 в год. Этот же уровень мы надеемся поддерживать и в 2024 году. Президентом Российской Федерации принято решение о продлении федерального проекта. Это очень долгожданное, важное для всех решение. Более того, принято решение об увеличении выделения средств на реализацию объектов в рамках Конкурса малых городов и исторических поселений на 5 миллиардов ежегодно", - также отметил Ересько.

Есть в России место, где каждый день собираются счастливые дети и взрослые. Причем благодаря национальному проекту - абсолютно независимо от времени суток, спортивной подготовки и национальной принадлежности.

Экскурсовод Катиба знает об этой крепости и об истории Дербента практически все. Готова о каждом камне рассказывать часами. Ежедневно заглядывая вглубь веков, Катиба очень ценит перемены, которые происходят в ее любимом городе в последние годы. Благодаря поддержке государства в лице национального проекта "Жилье и городская среда" Дербент молодеет.

"Можно сказать, уже три-четыре года большой поток туристов у нас. Что приятно, это Россия! Всех удивляет эта красота, и такую сохранность можно увидеть! То есть очень много объектов можно увидеть в мире. Но в такой сохранности практически их нет", - отмечает Катиба.

Яркое доказательство - старейшая в России Джума-мечеть и древние магалы. Именно с этих узких улочек в Дербенте решили начать масштабное благоустройство. Сейчас здесь невероятно активизировался малый бизнес. В каждом доме - уютные кафе, сувенирные лавки. Условия - прекрасные. Здесь заменили инженерные системы, уложили новые каменные плиты, установили современное освещение. Причем все сделали с максимальным уважением и к истории, и к жителям. У многих в этих домах жили еще пра-пра -дедушки.

Символично, что Катиба летом прошлого года показывала всю эту древнюю красоту президенту России. Ведь именно по инициативе Владимира Путина родился сам национальный проект "Жилье и городская среда". И он лично интересовался у жителей Дербента их отношением к новому - самому большому в России - мультимедийному фонтану и парку вокруг.

Эти кадры облетели весь мир: грандиозный фонтан площадью 5 тысяч квадратных метров с 3D-голограммами на водном экране в выходные собирает до 40 тысяч человек. Поражая воображение каждого и ночью, и днем.

Главный архитектор города Иса Магомедов гордится работой своей профессиональной команды. Он уверен: секрет успеха - в неравнодушии местных жителей, активно голосовавших за объекты благоустройства.

"Если в 2022 году во всероссийском рейтинговом голосовании приняло участие более ста тысяч дагестанцев, то уже в 2023 году эта цифра выросла до двухсот тысяч. Это значит, что проект востребован, и жителям важно, чтобы тот населенный пункт, где они живут, стал уютнее и красивее", - подчеркнул Бахтияр Уллаев, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

Не менее важную роль играют четкая стратегия и отдельная государственная программа по развитию Дербента. Именно благодаря им появилась легендарная туристическая миля, соединившая древнюю крепость и Каспий. В планах - строительство причала, канатной дороги, нового автовокзала, конгресс-центра со спа-центром и отелем. Жители - в предвкушении.

Самая романтичная часть туристической мили - новая набережная Дербента. С чистейшим песком, стильным дизайном и свежим ветром в густой гриве гнедого красавца - коня по имени Хазар. Его хозяин Курбан на перемены в любимом городе не нарадуется.

Магомедрасул с супругой на этой набережной отдыхают душой. Им есть что обсудить. Во-первых, успехи детей. Во-вторых, свои личные достижения. Благодаря нацпроекту и преображению Дербента у них здесь теперь - собственный, очень прибыльный бизнес. Магомедрасул - талантливый шеф-повар и мудрый управляющий. Но о своем деле задумался, лишь когда попал на улицу Счастливых людей в Дербенте. Увидев новую пешеходную зону, сразу понял: здесь масса возможностей. И не прогадал. Как и десятки других предпринимателей, открывших здесь свои заведения.

За четыре года благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в Дербенте произведено благоустройство на площади в 101 гектар. Создано более 10 тысяч рабочих мест. Отремонтировано 13 детских садов и 15 школ. Построено три детских сада и две школы. Включая эту красавицу на 820 учеников. Школа выросла в новом районе, где живут многодетные семьи. Раньше детей приходилось возить в центр города на перекладных. А сейчас проблема решена. Счастливые родители ходят в школу на экскурсии. А директор, посвятившая системе образования уже 30 лет, не скрывает своего счастья. Как-никак - первая новая школа в Дербенте за четверть века! В которой учатся в идеальных условиях. С просторными классами, большой столовой, уникальными мастерскими, собственными футбольным, волейбольным и баскетбольным полями и зонами для отдыха и воркаута.

Строители признаются: возводить такие прекрасные объекты в рамках нацпроекта - большая профессиональная удача. Дети из новой школы тоже уходить не хотят. Возможности - просто безграничные. Включая замечательный крытый спортзал, классы для программирования и робототехники. С компьютерами, проекторами и 3D-принтерами. В школе также есть собственная телестудия с самым лучшим оборудованием. И у этих ребят все новости - добрые.

В этом и кроется главный результат национального проекта "Жилье и городская среда" - когда и взрослые, и дети не спешат покидать родные места. Потому что хотят жить в стране очень красивых городов.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"