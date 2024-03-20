Французы боятся воевать с российской армией

Французские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, отсиживаются в тылу. Они боятся вступать в бой с российской армией, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, французы в городе Запорожье числятся среди наемников иностранного легиона ВСУ. Однако воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу – а украинское командование с них буквально сдувает пылинки.

Наемники — это французские военные, которые формально ушли в отставку или отпуск, приводит слова Рогова РИА Новости. Ранее глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что Париж не может запретить гражданам отправиться воевать на Украину. Министр утверждает, что эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами.

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