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ВС России зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области

15:46
  • среда
  • 20 марта 2024

Об этом рассказали в Минобороны

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области. Об этом в среду, 20 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве отметили, что ВС России продолжают мероприятия по недопущению проникновения ДРГ на российскую территорию.

Благодаря ударам российской авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые машины РСЗО Vampire, сообщает РИА Новости.

18 марта стало известно, что очередную попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы через границу пресекли ВС России в Белгородской области. По противнику нанесли удар артиллерия и ракетные войска. ВСУ потеряли до 150 боевиков убитыми и ранеными.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что Россия имеет дело с сильным противником. Особо Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности.

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