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ВС России уничтожили до 420 солдат ВСУ на донецком направлении

15:50
  • среда
  • 20 марта 2024

Подразделения заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Поражены формирования ВСУ в районе Красного, Андреевки и Клещеевки в ДНР. За сутки ВСУ потеряли в этом районе до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено две гаубицы западного производства, боевая машина РСЗО "Град", радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300 и контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения "Западной" группировки войск на купянском направлении нанесли поражение противнику в районах Синьковки, Кисловки, Ягодного и Тимковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих.

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