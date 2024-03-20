Кота, три дня просидевшего на дереве, спасли в ЛНР

Животное забралось на высоту в 30 метров

В Луганской Народной Республике спасли с дерева кота, который просидел на макушке тополя трое суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС.

Снимать животное пришлось с уровня девятого этажа. Спасатели из двух пожарных частей города Красный Луч карабкались по лестнице высотой 30 метров к несчастному котику. За их действиями наблюдали жильцы девятиэтажки.

Пушистик не стал ждать, когда спасатели поставят его на землю. Он спрыгнул с их рук и убежал в неизвестном направлении.

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