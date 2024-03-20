Лифт с людьми рухнул в Подмосковье

Подъемник установили всего два месяца назад

В Люберцах рухнул лифт, который установили всего два месяца назад. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва!". ЧП произошло в девятиэтажке на Октябрьском проспекте. В этот момент в подъемнике находились три человека.

Лифт начал подергиваться еще на седьмом этаже. А на уровне третьего сорвался вниз и долетел до нулевого. Обошлось без пострадавших и травм. Однако один из жильцов пошел с заявлением в полицию.

Кроме того, люди хотят написать обращение в прокуратуру. Несколько месяцев они жаловались на странности лифта, но управляющая компания и администрация городского округа не отреагировали на их просьбы.

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