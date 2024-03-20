ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области: что известно

В результате прямых попаданий повреждены социальные объекты, осколками посечены фасады жилых домов и автомобили

Белгород снова под обстрелом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение снаряда в восточной части города. Взрыв был такой силы, что ударной волной в соседних домах выбило стекла. Разрушения есть и на территории двух детских садов и школы. Известно об одном погибшем. 55-летний мужчина во время обстрела находился в своей машине - в нееё попали осколки снаряда. От полученных ран он скончался на месте.

На улице Макаренко временно пришлось перекрыть движение, чтобы коммунальщики устранили последствия атаки. Городские управы проводят поквартирный обход в домах, попавших в зону обстрела. На месте работают и бригады строителей. И этот удар ВСУ по мирному Белгороду не был единственным.

"Около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сообщили в Минобороны.

С сегодняшнего дня ограничен въезд сразу в несколько приграничных населенных пунктов Белгородской области. Среди них Грайворон, Козинка и Глотово. Там выставлены блокпосты. Безопасность обеспечивают специальные службы. Продуктовые наборы жителям начнут выдавать с завтрашнего дня. Начислений за коммунальные услуги в этом месяце не будет.

"Мы приняли решение, что до конца этой недели начнем досрочные каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах. В приграничных муниципалитетах плюс Белгород плюс Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах - дистант без присутствия преподавателей в зданиях университетов. Кружки, секции, учреждения культуры, спорта и дополнительного образования на этой неделе пока работать не будут", - заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В Министерстве обороны сообщили: село Козинка полностью зачищено от противника. Для ликвидации националистов на дистанцию прямой наводки вышел экипаж нашего танка. Подходить пришлось почти вплотную, но справились. Укрытие боевиков уничтожено вместе с личным составом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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