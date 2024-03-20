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В России решили наказывать семьи, где с детьми сидят бабушка или дедушка

16:56
  • среда
  • 20 марта 2024

В Чувашии решили штрафовать за привлечение престарелых родственников к воспитанию детей

Власти Чувашии решили ввести новые штрафы. Наказанию будут подвергать те семьи, которые привлекают к заботе о детях бабушек и дедушек. Об этом пишет "Коммерсантъ"

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Сообщается, что представители органа опеки разослали всем директорам школ письмо, в котором указали, что оставлять детей под присмотром родственников недопустимо. Педагогам предложили провести с мамами и папами беседу о необходимости оформить заявление о временной опеке, если дети остаются под надзором престарелых родственников. 

Странные рекомендации попали в руки к одному из депутатов Государственный думы. Тот, в свою очередь, обратился за комментариями к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. В администрации Чувашии сообщили, что в отношении чиновницы начата служебная проверка. 

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