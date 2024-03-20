В США раскритиковали попытки ВСУ "удержать малозначительные территории"

Таковыми американцы считают, к примеру, поселок Работино

Тактика, при которой ВСУ слишком долго удерживают "стратегически малозначимые территории" разочаровывает американские власти. Об этом пишет издание The New York Times. По версии газеты к таким территориям относится, к примеру, поселок Работино в Запорожской области.

Журналисты указывают на то, что украинские военные расходуют слишком много боеприпасов и человеческих ресурсов там, где можно спокойно сдать территории и уйти. Аргумент ВСУ только один. Уход с позиций будет означать откат в противостоянии с Россией.

Кроме того, в администрации Белого дома не очень довольны некоторыми кадровыми решениями. Например, увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного. Американцы предполагают, что решение было продиктовано политическими соображениями.

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