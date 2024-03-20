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Под программу соцгазификации СНТ попадут 1,5 миллиона домовладений

18:36
  • среда
  • 20 марта 2024

В стране уже дополнительно газифицировано 534 тысячи домохозяйств

Технический потенциал догазификации домов в России оценили в Министерстве энергетики страны. Об этом сообщает сайт правительства. Там приводятся итоги заседания под председательством вице-премьера Александра Новака.

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Отмечается, что сейчас технологически возможно присоединить еще 1,5 миллиона домовладений. Предполагается, что сети газоснабжения могут бесплатно довести как до границ земельного участка СНТ, так и до границ участка, на котором расположен дом. Единственным условием для участия в программе будет то, что дом и участок должны быть в собственности.

По программе социальной газификации на середину марта было подано 1,6 миллиона заявок. Успели заключить 1,19 миллиона договоров. Газ получили уже 534 тысячи домовладений.

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