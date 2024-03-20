Под программу соцгазификации СНТ попадут 1,5 миллиона домовладений

В стране уже дополнительно газифицировано 534 тысячи домохозяйств

Технический потенциал догазификации домов в России оценили в Министерстве энергетики страны. Об этом сообщает сайт правительства. Там приводятся итоги заседания под председательством вице-премьера Александра Новака.

Отмечается, что сейчас технологически возможно присоединить еще 1,5 миллиона домовладений. Предполагается, что сети газоснабжения могут бесплатно довести как до границ земельного участка СНТ, так и до границ участка, на котором расположен дом. Единственным условием для участия в программе будет то, что дом и участок должны быть в собственности.

По программе социальной газификации на середину марта было подано 1,6 миллиона заявок. Успели заключить 1,19 миллиона договоров. Газ получили уже 534 тысячи домовладений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"