Воля российского народа: о чем говорил Путин со своими доверенными лицами

За время кампании в штаб пришло более 80 тысяч обращений

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин встречается с доверенными лицами.

"Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам – всем вместе. Потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны", - говорит президент.

Путин благодарит и всех присутствующих в этом зале. В ходе предвыборной кампании волонтеры, наблюдатели и доверенные лица в том числе работали на территориях, которые подвергаются обстрелам. Президент отметил их мужество. Характер показала и вся страна - своей консолидацией.

В списке доверенных лиц более 500 человек из самых разных регионов страны. Это безусловно яркая, но очень малая часть той поддержки, которую кандидат в президенты самовыдвиженец Владимир Путин получил на этих выборах. По данным ЦИК, за него проголосовало более 76 миллионов избирателей. Это рекордный политический капитал для России, который при этом опирается на беспрецедентно высокую явку.

"Вот эта явка - это и есть все его доверенные лица. Вся страна - это его доверенные лица. Люди включаются, осознанность растет, и они сплотились вокруг своего лидера", - сказал актер Александр Олешко.

"Народ понимает ответственность момента. Это и большая ответственность для президента. Потому что никогда такой огромной власти ему нация не вручала", - указал режиссер Карен Шахназаров.

А вот что об этом говорит сам Путин: "Конечно, после мероприятий подобного рода и после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем, и, главное, к тому, о чем мы говорим в качестве наших планов, это возлагает, во-первых, реально большую ответственность. Даже, знаете, чувство не тревоги, но чувство ответственности многократно возрастает. Потому что люди, конечно, ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе все эти планы изложены в послании Федеральному Собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете – основные его положения масштабные. Они все просчитанные, обеспечены финансированием".

Пройти по этому пути созидания российский народ может только вместе. Приоритеты известны - это крепкая суверенная страна, которая сильна экономически. Существенная часть поручений президента в послании касаются поддержки семей.

Путин сегодня дал понять, что работа его команды не завершена. Начинается новый этап, и в нем важно учитывать наказы людей.

"Знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие шесть лет. Очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, и то, что получили от людей. Как много раз уже говорил, и мы с вами это прекрасно понимаем: эта обратная связь с людьми – очень важный процесс созидательной работы. Потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании. И только таким образом можно добиваться конечного результата", - подчеркнул российский лидер.

Намеченным планам в зоне спецоперации наша страна будет следовать и дальше.

"Ничего не будет, ни экономики, ничего не будет в стране, если мы не добьемся своих целей. На нас давят десятки других стран и хотят, чтобы Россия проиграла. Разорвать нашу страну по частям", - заметил ветеран СВО Роман Разум.

Бои в зоне СВО иду прямо сейчас - во многом там решается судьба России. Против кого идет эта борьба, в очередной раз стало ясно после происходящего в Белгородской области.

"Наши противники усилили давление в последние дни на нас. Но обстрелы Грайворона и Белгорода наоборот нас сплотили. Они не достигли того результата, на который рассчитывали. Мы объединились. Ни один врач из Белгорода, из обстреливаемых районов не уехал и не бросил своего рабочего места. Я уверяю вас, мы не сдадимся. Мы верим в вас, мы вместе с вами. И победа будет за нами", - сказала Светлана Немцева. главный врач Старооскольской больницы Святителя Луки Крымского.

"Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать - и тех, кто потерял бизнес, рядовых граждан, и кто потерял жилье. Первичная задача обеспечить безопасность - здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Конечно, можем ответить тем же. Тем же, и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы", - указал Путин.

О силе духа народа Донбасса и других прифронтовых регионов в своем выступлении сказал сопредседатель избирательного штаба Путина Артем Жога: "Несмотря на угрозы Запада, на их попытки сорвать выборы, провести диверсии, люди все равно пришли на выборы и поставили тот восклицательный знак в выборах, который мы увидели".

Опираясь на эту поддержку, Россия с историческими вызовами справится.

"Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут", - заключил президент.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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