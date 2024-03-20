В Польше началась общенациональная забастовка фермеров

Она может стать самой масштабной за последние годы

Транспортная система Польши парализована. Местные фермеры перекрыли тракторами почти все дороги, угрожают залить трассы навозом. Протестами охвачена - без преувеличения - вся страна. Десятки тысяч аграриев выступают против так называемого "зеленого курса" Евросоюза. И главное - против ввоза дешевой сельхозпродукции с Украины.

Продолжают фермеры и свою бессрочную акцию по блокировке границы с Украиной. Не пропускают оттуда фуры с продовольствием. Из-за этого - по данным на 1 марта - режим Зеленского недосчитался уже более 500 миллионов долларов в бюджете. За компенсацией из Киева в Брюссель командировали премьера Дениса Шмыгаля. Жозеп Боррель принял его в комнате самых скромных размеров.

Под стать помещению - и новости. Отправлен первый в этом году транш в четыре с половиной миллиарда евро. Продлена беспошлинная торговля агропродукцией с Европой. Звучит красиво, но дьявол, как всегда, в деталях. Общий пакет помощи - 50 миллиардов - планируют растянуть на долгих четыре года. Есть и условие - проведение на Украине реформ. Льготы же на экспорт продовольствия предполагают так называемый "экстренный тормоз", который уже действует в отношении яиц, мяса птицы и сахара, а еще - кукурузы, круп и мёда.

"Депутаты Европарламента также добились от Комиссии твердых обязательств принять дополнительные тарифные меры в случае резкого увеличения импорта с Украины. Кроме того, Комиссия будет действовать быстрее – в течение 14 дней вместо 21 дня", - говорится в сообщении Европарламента.

Одним выстрелом еврочиновники пытаются убить двух зайцев. Так и собственных фермеров хотят немного успокоить, и режиму Зеленского помочь в пиаре: Киев, естественно, все эти неоднозначные решения Брюсселя запишет в свои "победы". Тем более, что Старый Свет, похоже, еще и придумал, как спонсировать Украину за российский счет.

"Вы знаете, что есть 360 миллиардов замороженных российских активов. Мы уже несколько недель обсуждаем, как использовать доходы от них. Речь, подчеркну, не о самом капитале, а о непредвиденной прибыли, которую мы получили за счет роста процентных ставок. Так вот, я направил Совету предложение выделить 90% этого дохода Европейскому фонду мира, чтобы увеличить военную помощь Украине. Я надеюсь, что мы сможем вскоре прийти к соглашению и обменять банкноты на оружие", - сказал Боррель.

По сути, Брюссель при помощи банального воровства пытается заткнуть дыру в собственном бюджете. А вот еще один иезуитский план. Газета Politico пишет, что еврочиновники предоставят Украине, Молдавии и Западным Балканам возможность вступать в ЕС "постепенно". То есть пользоваться лишь некоторыми преимуществами членства. В частности - присоединиться к единому рынку. Опять же - с сохранением таможенных пошлин на определенные товары. Выгоды для кандидатов ноль, зато Европа решит свою давнюю проблему. Такое псевдорасширение позволит ей снова поднять вопрос об эффективности управления. И в итоге - оттеснить от процесса принятия решений вечно упирающуюся Венгрию.

"Большинство лидеров ЕС уже предупредили, что Союзом, насчитывающим более 30 членов, будет еще труднее управлять. Брюссель предлагает отказаться от требования единогласия, чтобы избежать будущих тупиков. Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством", - говорится в материале.

В США с голосованием дела обстоят еще труднее. Конгресс сейчас в авральном режиме пытается утвердить все бюджеты. Если не успеть до очередных каникул, которые начнутся в субботу, американскому правительству вновь будет грозить шатдаун. И работа целых министерств - включая Пентагон - приостановится на неопределённый срок. При этом проект бюджетного компромисса не устраивает вообще никого. Республиканцы возмущаются отсутствием крупного сокращения госрасходов, предлагая выделить Украине лишь 12 миллиардов - да и то в виде займа. Демократы из-за этого в истерике. Да и в целом не довольны тем, что госрасходы уменьшились.

В условиях такого тотального политического коллапса Джо Байден, путающий Норвегию с Финляндией, - вишенка на торте.

Киев американские патроны, похоже, опять оставляют без траншей. И это на фоне падающего кредитного рейтинга - невозможности расплатиться по долгам МВФ из-за бюджетного дефицита в 50 миллиардов долларов. Еще и фронт трещит по швам. Вот и получается, что вся надежда Украины - на Эмманюэля Макрона с его двумя тысячами французских военных и... накачанным бицепсом. Брутальные фотографии, которые, видимо, должны иллюстрировать серьезность намерений президента Пятой республики, опубликовал сегодня его личный фотограф.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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