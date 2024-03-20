Мишустин рассказал о расширении видов помощи по ОМС

Это, в частности, вопросы, связанные с диспансеризацией и реабилитацией

Итоги исполнение программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи за прошлый год и планы на текущий стали темой встречи премьер-министра с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Как доложил Михаилу Мишустину Илья Баланин, все утвержденные объемы выполнены и полностью оплачены. Кроме того, значительно увеличено количество профилактических медицинских осмотров.

Глава правительства отметил, что новые регионы нашей страны активно подключаются к этой программе. 3 с половиной миллиона жителей Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей уже оформили полис обязательного медицинского страхования и наряду с другими гражданами получают весь объем бесплатных мед-услуг, которые гарантирует государство.

"Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на текущий год – свыше 4 триллионов рублей, примерно на 20% больше, чем в прошлом году. При планировании бюджета мы существенно расширили виды помощи. Это, в частности, вопросы, связанные с диспансеризацией, с реабилитацией. Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются. Здесь мы отработали все поручения президента, и вы занимались этим активно", - указал Мишустин.

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