Спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области идут круглосуточно

На данный момент уже удалось очистить выработки для подачи воздуха

На момент аварии в шахте находились 32 человека. 19 были эвакуированы, 13 человек остались заблокированы в горных выработках.

Предполагается, что люди, находящиеся на глубине 120 метров, живы, ведь самого опасного - взрыва - не случилось. Работы по разборке завалов начали сразу же, но с перерывами - продвижению мешают грунтовые воды.

"Поскольку после аварии шахта обесточена, все три шахтных водоотлива в нерабочем состоянии. И сейчас одна из первоочередных задач - обеспечить безопасность горноспасателей и не допустить повторных выбросов воды либо пульпы. Воздух в шахту подается - главная вентиляционная установка не прекращала работу ни во время аварии, ни после. Остановка была буквально 10 минут", - сообщил Алексей Бирюков, управляющий директор рудника "Пионер".

Пока неизвестно, есть ли у горняков запасы еды и воды. Все запертые под землей мужчины работали вахтовым методом - это жители Башкирии, Новосибирской области и других регионов. Старшему - 67, а самым молодым - 30. Спасатели стараются продвигаться с максимальной скоростью, грунт очень сложный - местами жидкий, но встречаются и крупные камни.

В Амурской области введен режим ЧС для мобилизации всех сил и средств. Сейчас в спасательной операции задействованы более 200 человек и десятки единиц техники, в том числе из соседних регионов.

"С первой минуты, как ситуация только начала развиваться, силами МЧС России сюда прибыли специальные горноспасательные формирования - из Нерюнгри прибыли люди, из Хабаровска, прибыли из Приморья, из Кузбасса. Это все профессиональные люди, которые ни одну такую ситуацию проходили", - сообщил Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области.

В выработках создают искусственные перемычки, чтобы исключить вероятность новых обрушений, также к работе приступили сверхмощные насосы. И параллельно начали бурить первую разведывательную скважину, чтобы опустить вниз камеру, оценить обстановку и наладить с горняками связь. Это будет "канал спасения", по которому поступит не только воздух, но и передадут продукты и воду. Всего таких скважин будет две.

Причины обвала выясняются, региональная прокуратура проводит проверку, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ. Виновным по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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