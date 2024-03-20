Стартовал прием заявок на конкурс "Торговля России"

Мероприятие проводит Министерство промышленности и торговли при поддержке профильных ассоциаций

18 марта открылась подача документов на седьмой ежегодный конкурс "Торговля России", сообщили организаторы.

Мероприятие проводит Министерство промышленности и торговли при поддержке профильных ассоциаций.

Конкурс предлагает множество категорий, среди них - "Лучший торговый город", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший магазин", "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя".

Зарегистрироваться и заполнить форму, а также узнать все подробности конкурса можно здесь. Заявки принимаются до 27 апреля.

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