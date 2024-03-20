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Аниме и игры разрешили использовать выпускникам на ЕГЭ

19:35
  • среда
  • 20 марта 2024

Элементы молодежной культуры могут стать аргументами в сочинении-рассуждении

Использовать собственный жизненный опыт, а также цитаты из фильмов, аниме и комиксов разрешат выпускникам в этом году. Они смогут брать из этих источников аргументы для сочинения-рассуждения, которое придется написать во время ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Рособрнадзор.

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В ведомстве отметили, что источники выпускник выбирает в соответствии со своим уровнем духовного и социального развития. А также сферой интересов.

Чиновники напомнили, что компьютерные игры и аниме являются частью социокультурного опыта многих старшеклассников.

Нововведение этого года – в задание добавили требование обосновать отношение к позиции автора того или иного произведения, опираясь на свой жизненный или историко-культурный опыт.

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