Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе по разработке видеоигр

До 31 марта необходимо зарегистрироваться и пройти онлайн-тестирование

В рамках XV международной олимпиады в сфере ИКТ "IT⁠-⁠Планета 2024" стартовали конкурсы от разработчика программного обеспечения "СберТех" - "Разработка игр - GameDev" и "Прикладное программирование if...else".

Студенты и специалисты от 18 до 35 лет приглашаются к участию.

Зарегистрироваться и пройти онлайн-тестирование первого отборочного этапа необходимо до 31 марта 2024 года.

Все подробности можно узнать здесь.

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